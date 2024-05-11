Kasko ve trafik sigortası dolandırıcılığına dikkat! Araç sahiplerini indirim vaadiyle kandırıyorlar

Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası oldu. Araç sahiplerini yüksek indirim vaadiyle kandıran dolandırıcılar, ödemeyi aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Peki dolandırıcılığa maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık anlattı.

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