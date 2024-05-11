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Kasko ve trafik sigortası dolandırıcılığına dikkat! Araç sahiplerini indirim vaadiyle kandırıyorlar

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.05.2024 15:32
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası oldu. Araç sahiplerini yüksek indirim vaadiyle kandıran dolandırıcılar, ödemeyi aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Peki dolandırıcılığa maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık anlattı.
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