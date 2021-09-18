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İşte dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili! Tesla'yı geride bıraktı! Resmen tescillendi...

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Giriş: 18.09.2021 10:51
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasında elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafıından üretilen Lucid Airin en uzun menzilli elektrikli otomobil olduğunun tescillendiği açıklandı. Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range'i 190 kilometre ile geride bırakıyor.
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