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İşte aracınızda korona virüsün olabileceği en fazla yerler! Uzman isim anlattı |Video
Kovid-19 salgını sonrasında kişisel araç temizliği de önem kazandı. Araçlar kullanılmadan önce mutlaka dezenfekte edilmeli. Peki otomobil bakımı nasıl yapılmalı? Araçların temizliğinde hangi püf noktalara dikkat edilmeli? Koronavirüs araçlarda en çok hangi bölgelerde görülür? Uzman isim araç içi temizliğinin detaylarını A Haber'e anlattı.