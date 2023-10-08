İkinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü! Fiyatlar ne kadar düşecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sonrası, ikinci el otomobilde yüzde15'lere varan düşüş yaşanırken, araç teslimat süresi 6 aydan 3 saate düştü. Peki fiyatlar ne kadar düşecek? Ayrıntıları A Haber ekibinden Figen Koçak aktardı. İkinci El Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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