08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları İkinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü! Fiyatlar ne kadar düşecek?

İkinci el otomobil fiyatları yüzde 15 düştü! Fiyatlar ne kadar düşecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2023 10:59
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sonrası, ikinci el otomobilde yüzde15'lere varan düşüş yaşanırken, araç teslimat süresi 6 aydan 3 saate düştü. Peki fiyatlar ne kadar düşecek? Ayrıntıları A Haber ekibinden Figen Koçak aktardı. İkinci El Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
İşte Türkiye’nin şarj istasyonu haritası!
İşte Türkiye'nin şarj istasyonu haritası!
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Togg ile Türkiye’den Hollanda’ya yolculuk
Togg ile Türkiye'den Hollanda'ya yolculuk
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Otomobil bayilerinden indirim
Otomobil bayilerinden indirim
İş var yapacak işçi yok!
İş var yapacak işçi yok!
Togg vites büyüttü! Teslimatlar hızlanacak
Togg vites büyüttü! Teslimatlar hızlanacak
Erdoğan’dan Elon Musk’a fabrika teklifi
Erdoğan'dan Elon Musk'a fabrika teklifi
40 yıl sonra hayalindeki arabayı aldı
40 yıl sonra hayalindeki arabayı aldı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş rüzgarı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş rüzgarı
Daha Fazla Video Göster