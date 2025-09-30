İkinci el araç piyasası hareketlendi! İlandaki araçlar kısa sürede satılıyor

30 Eylül 2025, Salı

Giriş: 30.09.2025 11:01
İkinci el araç piyasası hareketlendi. İlana konulan araçların satış süresi 3.5 gün kısaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey anlattı.
