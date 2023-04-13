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Hedef 7 yılda 1 milyon Togg

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 10:41
Başkan Erdoğan önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg'un yollarda olacağını söyledi. Erdoğan, Togg için bir kampanya çağrısı yaparken, Togg'un zırhlı bir modelinin çıkarılabileceği konusunda bazı sinyaller verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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Hedef 7 yılda 1 milyon Togg
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