Ekspertize gitti hayatının şokunu yaşadı! Airbagden çıkan şoke etti

Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, gelen bir aracın kontrolleri sırasında ilginç durum fark etti. Bakın airbagin içinden ne çıktı…

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