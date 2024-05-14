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Ekspertize gitti hayatının şokunu yaşadı! Airbagden çıkan şoke etti

İHA
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Giriş: 14.05.2024 12:40
Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, gelen bir aracın kontrolleri sırasında ilginç durum fark etti. Bakın airbagin içinden ne çıktı…
Airbagden çıkan şoke etti AİRBAGDEN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

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Airbagden çıkan şoke etti
Airbagden çıkan şoke etti
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