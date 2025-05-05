Araç alım-satımında alıcı ve satıcı arasında sözlü bir anlaşma yapılır. O anlaşmaya göre eğer ekspertizde satıcının söylediğinin dışında sorun çıkarsa, ekspertiz ücretini satıcı, çıkmazsa alıcı öder. Ancak anlaşma yazılı olmadığı için bazen ciddi tartışmalar çıkabiliyor. Peki ekspertiz ücretini kim ödemeli? Cevabını uzmanlara sorduk.

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