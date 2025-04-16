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Ekspertiz raporu nasıl değişti? Kusurunu sildi değerini yükselti

Ekspertiz raporu nasıl değişti? Kusurunu sildi değerini yükselti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 16:34
Yeni bir araç beğendiniz ekspertiz raporunu da gördünüz ve almak için satıcı ile görüştünüz. Peki ya o rapor sahteyse? İşte bu ihtimal Kocaeli'de gerçek oldu. Araç sahibi ekspertiz raporunun üzerinde oynama yaptı hasar bilgilerini sildi ve o haliyle de satışa koydu. Bakın o sahtekarlık nasıl ortaya çıktı.
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Ekspertiz raporu nasıl değişti? Kusurunu sildi değerini yükselti
Ekspertiz raporu nasıl değişti?
Ekspertiz raporu nasıl değişti?
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