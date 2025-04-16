16 Nisan 2025, Çarşamba
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Ekspertiz raporu nasıl değişti? Kusurunu sildi değerini yükselti
Yeni bir araç beğendiniz ekspertiz raporunu da gördünüz ve almak için satıcı ile görüştünüz. Peki ya o rapor sahteyse? İşte bu ihtimal Kocaeli'de gerçek oldu. Araç sahibi ekspertiz raporunun üzerinde oynama yaptı hasar bilgilerini sildi ve o haliyle de satışa koydu. Bakın o sahtekarlık nasıl ortaya çıktı.