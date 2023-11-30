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Ek MTV'nin 2. taksit ödemesi için bugün son

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 11:58
Son dakika haberleri… Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi ikinci taksit ödemesinde bugün son gün. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'dan aktardı.
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