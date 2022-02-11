Boyasız göçük düzeltme nasıl yapılır? Silikon çubukla göçük düzletilir mi?

Araç sahiplerinin korkulu rüyası otomobillerinin değer kaybetmesi. Hafif hasarlarda uygulanan boyasız göçük düzeltme yöntemi ise sürücülerin en çok kullandıkları yöntem. Peki nedir boyasız göçük düzeltme? Araçta değer kaybı nasıl önlenir? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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