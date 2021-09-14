Benzinli mi, dizel mi? Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var

Yıllardır otomobil almak isteyenlerin sorduğu ilk soru: dizel araç mı, benzinli araç mı? Tabii ki her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Merak edilen bu soruyu A Haber ekipleri oto sanayiye gitti ve ustalara sordu. İşte işin uzmanlarının A Haber mikrofonlarına söyledikleri…

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