11 Eylül 2025, Perşembe

Benzin… Dizel… Elektrikli… En tasarruflu hangisi?

Benzin… Dizel… Elektrikli… En tasarruflu hangisi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 14:37
Araç kullananların en büyük sıkıntılarından biri de elbette akaryakıt fiyatları. Herkes daha tasarruflu araçlar tercih etmeye çalışıyor. Benzin mi, dizel mi polemiği yıllardır süren bir tartışmaydı. Son birkaç yıldır buna "elektrikli" araçlar da dahil oldu. Peki, en tasarruflu hangisi? Benzin mi, dizel mi, elektrikli mi? Arkadaşlarımız sizler için enine boyuna bu sorunun yanıtını araştırdı...

