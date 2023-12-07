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Araç sahipleri dikkat! Sigorta poliçelerinde yüzde 7'lik düşüş yaşandı

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 16:51
Araç fiyatlarındaki düşüş kasko fiyatlarına da yansıdı. Sigorta poliçelerinde yüzde 7'lik düşüş yaşandı. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.
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