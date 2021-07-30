Araba alacaklar dikkat! En çok hangi renkler tercih ediliyor?

Otomobil tercihlerinde en çok kullanılan renk beyaz. Sürücülerin otomobillerinde beyaz rengi tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri ise aslında beyaz rengin otomobillerde kiri daha az göstermesi. Peki sürücüler neden beyaz rengi tercih ediyor? Renk tercihi bölgelere göre değişiyor mu? Ve en az tercih edilen renkler hangileri? Bu soruların yanıtları A haber ekipleri araştırdı. İşte tüm detaylar…

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