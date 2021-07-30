30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Araba alacaklar dikkat! En çok hangi renkler tercih ediliyor?

Araba alacaklar dikkat! En çok hangi renkler tercih ediliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2021 15:59
Otomobil tercihlerinde en çok kullanılan renk beyaz. Sürücülerin otomobillerinde beyaz rengi tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri ise aslında beyaz rengin otomobillerde kiri daha az göstermesi. Peki sürücüler neden beyaz rengi tercih ediyor? Renk tercihi bölgelere göre değişiyor mu? Ve en az tercih edilen renkler hangileri? Bu soruların yanıtları A haber ekipleri araştırdı. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araba alacaklar dikkat! En çok hangi renk alınıyor?
Araba alacaklar dikkat! En çok hangi renk alınıyor?
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Hız sınırına dikkat...
2. el otomobil pazarı hareketlendi
2. el otomobil pazarı hareketlendi
İşte otomotiv üretim üssü!
İşte otomotiv üretim üssü!
Mikron boya uygulaması nedir?
Mikron boya uygulaması nedir?
Süper zenginlerin otomobili limuzin!
Süper zenginlerin otomobili limuzin!
Araç kiralamada talep patlaması
Araç kiralamada talep patlaması
Yolun sonu ölüm! Sakın buna kanmayın
Yolun sonu ölüm! Sakın buna kanmayın
TOGG'un fabrikası hızla yükseliyor
TOGG'un fabrikası hızla yükseliyor
Elektrikli araçlar neden tercih ediliyor?
Elektrikli araçlar neden tercih ediliyor?
Uçak kokpitli araba!
Uçak kokpitli araba!
Piyasa canlandı! Talep patladı
Piyasa canlandı! Talep patladı
Daha Fazla Video Göster