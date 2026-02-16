CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı

Düzce’de lüks bir otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştu.

