Düzce’de otomobil halk otobüsüne çarptı

Düzce’de lüks bir otomobilin halk otobüsüne çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar, yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştu.