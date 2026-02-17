CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aracıyla denize düşen sürücüyü Sahil Güvenlik kurtardı

Olay, Silifke'nin Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde kanal girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın denize düştüğünü fark eden bölgede balık tutan vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizde bulunan sürücüyü sudan çıkararak Sahil Güvenlik botuna aldı. Kurtarılan şahıs, Taşucu Limanı’ndaki Sahil Güvenlik iskelesine getirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen O.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gabriel Sara Başkan Erdoğan ile anısını anlattı
Beykoz'da korkunç kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Oyun değiştiren füze: Cenk | Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirecek
ABD-İran müzakereleri düşmanlıktan ortaklığa mı dönüşecek?
Zonguldak'ta maden ocağında göçük faciası!
Düzce'de otomobil halk otobüsüne çarptı
Meclis'te doğum izni mesaisi
