Kısa süren yağış hayatı felç etti

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adana’da 15-20 dakika şiddetli yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı yollar nehre döndü. Yağmur özellikle Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt, Reşatbey, Kayalıbağ ve Kuruköprü mahallelerinde etkili oldu. Yeşilyurt Mahallesi'nde yol nehre dönüce pazarcılar da zor anlar yaşadı. Neredeyse tezgah boyunca akan su nedeniyle birçok ürün selde kayboldu. Melek Girmez Caddesi'nde de yol tamamen suyla kaplandı. Meteoroloji yağmurun bugün ve yarın etkili olacağını, su baskınlarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.