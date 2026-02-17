Muhtarın yaralandığı kavga büyüdü: 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde mahalle muhtarının yaralandığı dünkü kavga bu gün büyüyerek devam etti. Bu gün yaşanan ikinci kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.