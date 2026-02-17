İran Dini Lideri Hamaney'den ABD'ye: "Uçak gemisi tehlikeli ama onu batıracak silah daha tehlikeli"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington yönetiminin "Dünyanın en güçlü ordusuna sahip oldukları" yönündeki söylemlerini eleştirerek, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir darbe alır ki bir daha ayağa kalkamaz. Sürekli 'İran'a uçak gemisi gönderdik' diye konuşuyorlar. Evet, uçak gemisi tehlikeli bir araçtır ama ondan daha tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" dedi.