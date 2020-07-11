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Yıldız Tilbe'ye Ayasofya linci
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesinin ardından yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıldız Tilbe'den art arda Ayasofya paylaşımı geldi. O paylaşımlarla berberinde linç de gecikmedi
Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması kararına birçok ünlü isim sessiz kaldı. Yıldız Tilbe ise sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayasofya'nın gerçek sahibine verildiğini yazan Tilbe, sevincini "Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu." sözleriyle ifade etti..
Sosyal medya silahşörleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Tilbe'yi hedef tahtası yaptı.