Umudumuz Şaban filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı | Video

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban filmindeki hata yıllar sonra fark edildi. Kahvehanede çalışan 'Ringo Şaban' müşteriye ayran gönderirken yanlışlıkla patronun yüzüne ayran fırlatıyor. O anlarda ise set çalışanı kameralara yansıyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmi 'Umudumuz Şaban' filminde kimsenin fark etmediği hata yıllar sonra ortaya çıktı.

1979 yapımı 'Umudumuz Şaban' filminde kahvehanede çalışan 'Ringo Şaban' müşteriye ayran gönderirken yanlışlıkla patronun yüzüne ayran fırlatır. Patronun yüzüne gelmesi gereken ayran, bir set çalışanı tarafından yakından dökülür. Yıllar sonra ortaya çıkan bu hata kameralara böyle yansıdı.