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29.03.2020

Müge Anlı canlı yayında konuğuna sinirlendi aslen nereli olduğunu açıkladı |Video

Müge Anlı canlı yayında konuğuna sinirlendi aslen nereli olduğunu açıkladı. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan kayıpların bulunduğu, yıllardır süren faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıcak dakikalar yaşandı. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetini araştıran Müge Anlı, Cuma Topdağ'ın sözünü keserek "Siz sanıyorsunuz ki Urfa'da bunlar var. Ben Arnavut'um bizde de var. Görünmez kurallardır bunlar" diyerek tepki gösterdi. Yaptığı başarılı yayınlarla takdir toplayan ve kişiliğiyle merak edilen Müge Anlı ile ilgili internette sıkça sorulan "Müge Anlı nereli? Müge Anlı aslen nereli?" Müge Anlı'nın memleketi neresi?" soruları da böylece yanıt buldu.

Müge Anlı canlı yayında konuğuna sinirlendi aslen nereli olduğunu açıkladı. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan kayıpların bulunduğu, yıllardır süren faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıcak dakikalar yaşandı. Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetini araştıran Müge Anlı, Cuma Topdağ'ın sözünü keserek "Siz sanıyorsunuz ki Urfa'da bunlar var. Ben Arnavut'um bizde de var. Görünmez kurallardır bunlar" diyerek tepki gösterdi. Yaptığı başarılı yayınlarla takdir toplayan ve kişiliğiyle merak edilen Müge Anlı ile ilgili internette sıkça sorulan "Müge Anlı nereli? Müge Anlı aslen nereli?" Müge Anlı'nın memleketi neresi?" soruları da böylece yanıt buldu.

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