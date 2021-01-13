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Videolar Medya Videoları Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ni sahiplerine verdi

Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'ni sahiplerine verdi

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Giriş: 13.01.2021 20:29
Güncelleme:13.01.2021 20:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri sahiplerine verdi

2019 YILI MEDYA OSCARLARI ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ - BLOOMBERG HT

YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI
BİRİNCİ SAYFA- CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER

YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI
SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR

YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI
HERCAİ - ATV

YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI
EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D

YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI
BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV

YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV

YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI
ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE SEANS ÖNCESİ - A PARA

YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV

YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI
YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK

YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER

YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI
POLİS RADYOSU

YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI
MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ

YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI
KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR

YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ
DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ
ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ
AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV

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