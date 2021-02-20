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Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı

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Giriş: 20.02.2021 00:18
Güncelleme:20.02.2021 00:33
atv'nin merak uyandıran dizisi Akıncı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınladı. Akıncı'nın yine aksiyonu bol sahneleri fragmana yansıdı. Akıncı teaserında "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır." ifadeleri dikkat çekti. İşte Akıncı 9. bölüm fragmanı... Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.
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Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı
Akıncı 9. bölüm fragman yayınladı
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