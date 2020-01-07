Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle | Tutunamayanlar dizisi yeni bölüm

Tutunamayanlar dizisi ilk bölümü full izle! Tutunamayanlar dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu. Ekranların yeni komedi dizisi Tutunamayanlar, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizinin oyuncuları arasında Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız gibi isimler bulunuyor. Çalışmaya hiç niyeti olmayan Tarık ile zengin ailesinin bir anda her şeyini kaybetmesiyle sudan çıkmış balığa dönen İrem'in komik aşk hayatını anlatıyor. İşte Tutunamayanlar dizisinin 1. bölümü...

ekranlarında seyircisiyle buluştu. Ekranların yeni komedi dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizinin oyuncuları arasında, Yeliz Kuvancı, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız gibi isimler bulunuyor. Çalışmaya hiç niyeti olmayan Tarık ile zengin ailesinin bir anda her şeyini kaybetmesiyle sudan çıkmış balığa dönen İrem'in komik aşk hayatını anlatıyor.