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07.02.2020

Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti |Video

Seda Akgül - Hakan Ural tartışmasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Seda Akgül'ün "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilmesinin ardından Hakan Ural ile yaşadıkları gerilim giderek tırmanıyor. Akgül, programdaki görevine son verilmesinde Hakan Ural'ı suçlamış ve Ural'dan da çok sert yanıt gelmişti. Yaşananların ardından hızını alamayan Akgül eski partnerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı son video mesajı...
Seda Akgülden canlı yayında şoke eden Hakan Ural sözleri: Tırnaklarımı bile... |Video SEDA AKGÜL'DEN CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN HAKAN URAL SÖZLERİ: TIRNAKLARIMI BİLE... |VİDEO
Seda Akgülden Kanal D ve Hakan Ural hakkında flaş sözler |Video SEDA AKGÜL'DEN KANAL D VE HAKAN URAL HAKKINDA FLAŞ SÖZLER |VİDEO

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