Seda Akgül Hakan Ural'ı Başkan Erdoğan'a şikayet etti |Video

Seda Akgül - Hakan Ural tartışmasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Seda Akgül'ün "Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilmesinin ardından Hakan Ural ile yaşadıkları gerilim giderek tırmanıyor. Akgül, programdaki görevine son verilmesinde Hakan Ural'ı suçlamış ve Ural'dan da çok sert yanıt gelmişti. Yaşananların ardından hızını alamayan Akgül eski partnerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı son video mesajı...