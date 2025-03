Oscar’a Anora damgası! Kazananlar belli oldu

Oscar ödülleri yine sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törende 97. Oscar Ödülleri'ne Anora isimli film ile Sean Baker damga vurdu. Baker, 3 dalda Oscar kazandı. Törene ayrıca No Other Land isimli filmin Filistinli ve İsrailli olan 2 yönetmeninin sözleri de damga vurdu. Filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi. İsrailli yönetmen Yuval Abraham ise, "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 97. kez düzenlenen Oscar Ödülleri'nde en iyiler belirleniyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende birçok ünlü yıldız bir araya geldi. Törenin ana sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi.

BİR İLK YAŞANDI

Gecede bir ilk yaşandı. Wicked filmi ile en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar'ın sahibi olan Paul Tazewell, bu ödülü alan ilk Afro-Amerikalı isim olarak tarihe geçti.

3 OSCAR BİRDEN

Sean Baker ise Anora isimli film ile hem en iyi orijinal senaryo hem en iyi film kurgusu ve en iyi yönetmen dallarında heykelciği kucakladı.

GECEYE DAMGA VURAN FİLİSTİN SÖZLERİ

En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı.

2019-2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli olan yönetmedi Basel Adra, bir süre önce kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu ifade etti.

Filmin, Filistinlilerin uzun yıllardır yaşadığı acı gerçeği yansıttığını söyleyen Adra, "Dünyayı adaletsizliği durdurmak ve Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

No Other Land'in İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise "Basel'e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz." diye konuştu. "Ben özgür yaşarken Basel'in hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor" diye sürdürdü sözlerini. Abraham, ABD'nin dış politikasının da bu konuda olumlu gelişmeleri engellediğini söyledi.

Abraham "Basel halkı gerçekten özgür ve güvendeyse benim halkım gerçekten güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil." diyerek sözlerini tamamladı.

İŞTE BU YILIN OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

En iyi film: Anora (Sean Baker)

En iyi erkek oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En iyi kadın oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En iyi yönetmen: Sean Baker (Anora)

En iyi uluslararası film: I'm Still Here (Brezilya: Walter Salles)

En iyi orijinal senaryo: Anora (Sean Baker)

En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

En iyi kısa animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)

En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Marilyne Scarselli, Pierre Olivier Persin, Stephanie Guillon (The Substance)

En iyi kurgu: Anora (Sean Baker)

En iyi yapım tasarımı: Wicked (En iyi yapım tasarımı: Wicked (Nathan Crowley, Lee Sandales)

En iyi orijinal şarkı: Emilia Perez (El Mal- (Clément Ducol, Jacques Audiard, Camille Dalmais)

En iyi kısa belgesel: The Only Girl In The Orchestra (Molly O'Brian, Lisa Remington)

En iyi uzun metraj belgesel film: No Other Land (Rachel Szor, Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham)

En iyi ses: Dune Part 2 (Richard King, Gareth John, Ron Bartlett)

En iyi görsel efekt: Dune Part 2 (Stephen James, Rhys Salcombe, Paul Lambert, Gerd Nefzer)

Live Action Kısa Metraj: I'm Not A Robot (Victoria Warmerdam, Trent)

En iyi sinematografi: Lol Crawley (The Brutalist)

En iyi müzik: The Brutalist (Daniel Blumberg)