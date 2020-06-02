Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! İlk soruda joker hakkını kullandı |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranında yayınlanan ekranlarının en uzun soluklu bilgi yarışmasında bu hafta ilginç bir olay yaşandı. Baki Bey, daha ilk soruda 'uzman joker' hakkını kullandı. İşte yarışmacının joker hakkı kullandığı o soru ve doğru cevap...

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Baki Şahin, daha ilk soruda joker hakkını kullanması sosyal medyada gündem oldu.

"Hangisi, esnafların müşterilerine söylediği klişeleşmiş sözlerden biri değildir?" sorusunda takılan ve "uzmana sor" joker hakkını kullanan Şahin'in jokeri kullandıktan sonra büyük pişmanlık yaşadı. İşte o anlar.

Uzmana sorduktan sonra doğru cevabı hatırlayan Şahin, büyük pişmanlık yaşadı.