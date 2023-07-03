03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Kemal Sunal’sız 23 yıl! Türk sinemasının gülen yüzü
Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı, Yeşilçam'ın güldürü ustası Kemal Sunal, bundan 23 yıl önce bugün, film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, 55 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. İşte İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan büyük usta Kemal Sunal'ın hayatını anlatan portre…