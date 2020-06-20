Gençliğim Eyvah'ın usta oyuncusu Cengiz Bozkurt'tan Levent Ülgen'e zor bir soru! |Video

Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, güçlü oyuncusu kadrosuyla dikkatleri çekerken, eğlenceli hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin başrol oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen’in birbirlerine sorular sordukları sohbeti sosyal medyada ilgi gördü. İkisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan usta oyuncuların birbirlerine sordukları sorular eğlenceli anlara sahne oldu. İşte Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen'in o sohbeti...