Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım |Video

Karantina günlerini sosyal medyadan paylaştığı videolarla keyifli hale getiren Büşra Pekin, son yaptığı videosuyla gündeme oturdu. Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, paylaşımıyla milyonların duygularına tercüman oldu. “Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz” notunu düştüğü videoyla kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Büşra Pekin, çektiği birbirinden renkli videolar ile bu süreci keyifli hale getirdi.

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu.

"Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoda Büşra Pekin, yine farklı bir çalışmaya imza attı ve kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

