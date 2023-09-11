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Zorunlu afet sigortası geliyor! 2024'te devreye girecek uygulamanın detayları neler?

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 16:43
Deprem sigortası yerine tüm afetleri kapsayacak olan "zorunlu afet sigortası" 2024'te devreye girecek. Zorunlu afet sigortası kapsamı ne? Merak edilen cevabı A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan sigorta hukuk uzmanı avukat Mahmut Yılmaz verdi.
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