Zorunlu afet sigortası geliyor! 2024'te devreye girecek uygulamanın detayları neler?

Deprem sigortası yerine tüm afetleri kapsayacak olan "zorunlu afet sigortası" 2024'te devreye girecek. Zorunlu afet sigortası kapsamı ne? Merak edilen cevabı A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan sigorta hukuk uzmanı avukat Mahmut Yılmaz verdi.

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