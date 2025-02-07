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Zigana Dağı’nda jandarmadan eğitim: Çığ anında neler yapılmalı? A Haber o anları görüntüledi

Zigana Dağı'nda jandarmadan eğitim: Çığ anında neler yapılmalı? A Haber o anları görüntüledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.02.2025 13:58
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gümüşhane Üniversitesi Afet Yönetimleri Bölümü öğrencilerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere olası bir çığ durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. A Haber tatbikatın yapıldığı Zigana Dağı'ndan gelişmeleri aktardı.
Zigana Dağı’nda jandarmadan eğitim: Çığ anında neler yapılmalı? A Haber o anları görüntüledi
Çığ anında neler yapılmalı?
Çığ anında neler yapılmalı?
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