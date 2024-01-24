Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? Zam farkları ne zaman ödenecek? Detayları Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi aktardı.

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