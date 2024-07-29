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Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı! O anlar kamerada…

Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı! O anlar kamerada…

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 21:46
Muğla’nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
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Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
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