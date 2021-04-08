Son dakika gündem haberleri... Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren İYİ Partili Mine Koraş’a karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları’nda çalışmaya başladı

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koraş'a karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'un, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda çalışmaya başladığı öğrenildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; "Yusuf Özoğul teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek" dedi.

Eyyüp Kadir İnan; Yusuf Özoğul'un yıllarca teşkilatlarda emek verdiğini belirterek, "Yusuf Özoğul mücadele etmiş genç bir kardeşimiz… Mütevazılığı ve saygılı duruşuyla Tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış ve bu mücadelesi birçok gencimize örnek olmuştur" diye konuştu.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇTİ! BAŞKAN ERDOĞAN ROZET TAKTI

Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:

"Yakın çalışma ekibimizi güçlendirme noktasında bazı takviyelere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Yusuf kardeşimizi Genel Merkez Gençlik Kolları birimimizde çalışmaya başladı. İnanıyorum ki, teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek."

(ŞERİF CAN / SABAH)





NE OLMUŞTU?



İstanbul Pendik İlçesi'nde AK Parti için gönüllü olarak mahallede çalışma yapan Yusuf Özoğul, İyi Partili yönetici Mine Koraş tarafından aşağılandı.

Kendisine hakaret edilmesine ve aşağılanmasına rağmen duruşunu hiç bozmayan Yusuf Özoğul, milyonların kalbini kazandı.

"İYİ Kİ VARSIN YUSUF"



Milyonlarca kişi Yusuf Özoğul'un naif duruşuna karşın sosyal medyadan "İyi ki Varsın Yusuf!" diyerek destek verdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Yusuf Özoğul'u kabulünde "İyi ki Varsın Yusuf" diyerek AK Partili genci tebrik etti.

"O PROVOKATÖRE TAM BİR AHLAK DERSİ VERDİ"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Özoğul'a destek vererek "O provokatöre ve temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersi verdi" demişti.

GAMZE ÖZÇELİK: YUSUF YOLUN DAİM OLSUN



Oyuncu Gamze Özçelik seçim bildirisi dağıtırken farklı bir parti üyesi kadın tarafından aşağılanan Yusuf Özoğuz'a ''Kimde benlik ve kibir hasıl olduysa Mevla orayı terk etmiştir. Ama kim edeple, tevazu ile yürüyorsa işte Allah tam da onunladır. Memleketlim Yusuf yolun daim olsun. İyi ki varsın Yusuf, Hepimiz Bayburtluyuz" mesajını paylaşarak destek vermişti.

(İYİ Partili Mine Koraş)