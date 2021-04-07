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Başkan Erdoğan, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı

Başkan , partisinin grup toplantısının ardından 'den ayrılıp 'ye katılan 'e rozet taktı. Nejat Önder yaptığı açıklamada "CHP’de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Başkan Erdoğan, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı

'de çeşitli kademelerde uzun süre görev yapan ve son olarak 'de İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen , bugün düzenlenen törenle 'ye katıldı. Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı taktı.

Önder'in açıklamaları şöyle:
CHP'de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor.

'Atatürk' demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan Genel Başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz 'a, Jülide İskenderoğlu'na, İl Başkanımız 'a teşekkür ediyorum. Benim de bu saatten sonra AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.


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