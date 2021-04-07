Başkan Erdoğan, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Nejat Önder'e rozet taktı

'Atatürk' demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan Genel Başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'a, Jülide İskenderoğlu'na, İl Başkanımız Naim Makas'a teşekkür ediyorum. Benim de bu saatten sonra AK Parti'nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.



