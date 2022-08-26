Yunanistan'ı askeri üsse dönüştüren ABD'nin planı ne? Uzman isim A Haber'de anlattı: Hedef İstanbul ve Boğazlar mı?

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Atina yönetimi, Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'taki ABD üssünü faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Gelişmelere ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Akademisyen Dr. Furkan Kaya, bölgedeki gerilimin perde arkasını anlattı. Yunanistan'ın ABD işgalinde olduğunu söyleyen Kaya, "Türkiye’yi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bizi 'Mavi Vatan' haritasından silmeye çalışan politikayı yürütmeye çalışıyorlar" diye konuştu. Batı'nın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yeni bir Zelenskiy olarak kullandığının altını çizen Kaya, "Neredeyse Çeşme'den denize giremeyecek hale getirmek istiyorlar bizi" dedi.