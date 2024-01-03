Yunanistan'dan Batı Trakya'da skandal! Türk okullarında öğretmen ve sınıf sayısını azaltıyor

Yunanistan Batı Trakya'da yaşayan Türklerin eğitim hakkını bir kez daha görmezden geldi. Atina hükümeti Batı Trakya'da 5 ilköğretim okulunda sınıf ve öğretmen sayısını azaltma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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