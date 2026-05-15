Atış yarışmasında 540 jandarma kıyasıya yarıştı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen dev organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kahraman komandolar Foça’da gövde gösterisi yapıyor. 90 farklı birlikten seçilen 540 personel arasından finale kalmayı başaran 80 seçkin jandarma, hem piyade tüfeği hem de tabanca atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor. Şırnak JÖH taburundan gelen uzman çavuşun tüfek atışlarındaki birinciliğiyle damga vurduğu yarışmada, komandoların eğitim seviyesi ve operasyonel kabiliyeti göz dolduruyor.