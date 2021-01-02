Yunanistan Başkan Erdoğan'ın "Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" sözlerinden rahatsız oldu

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye Ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu. Başkan Erdoğan'ın Sözcü Gazetesi’nin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan’da gündem oldu. Ayasofya'nın açılışını hazmedemeyen gazete, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ise "kışkırtıcı" olduğunu savundu.

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde skandal bir manşete imza atarak, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altındaki listeye ayasofya'nın ibadete açılmasını da koymuştu.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü manşet hakkında basın ilan kurumu inceleme başlatmıştı.

Başkan Erdoğan'ın Sözcü Gazetesi'nin haberine tepki göstererek "Ayasofya, 2020'nin taçlı yıldızıdır" ifadesini kullanması Yunanistan'da gündem oldu.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Ben Sözcü Gazetesi'ni okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" ifadeleri aktarıldı.

Konuşmasının devamında Başkan Erdoğan'ın, "Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" ifadesi, Yunan basınında rahatsızlığa yol açtı.

Ayasofya Camii'nin yıllar sonra yeniden asıl kimliğine kavuşmasını hazmedemeyen gazete, Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının "kışkırtıcı" olduğunu savundu.