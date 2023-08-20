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Yunan basınından KKTC provokasyonu! Çelik’in sözlerini çarpıttı

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Giriş: 20.08.2023 15:30
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile köyüne yol yapma girişimi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevlileri tarafından engellendi. Engelleme esnasında Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Yaşananlara Türkiye'nin tepkisi sert olurken Yunanistan basını provokatif haberlere imza attı.
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Yunan basınından KKTC provokasyonu
Yunan basınından KKTC provokasyonu
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