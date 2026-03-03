CANLI YAYIN
İsrail’den Tahran ve Beyrut’a eş zamanlı operasyon
Eminönü’nde tramvay raydan çıktı
Şubat ayı enflasyonu belli oldu: TÜİK duyurdu
ABD'den kritik tahliye kararı ve İran'a yönelik yeni cephe planı
İran’ın Hürmüz kozu ve Çin’in gizli desteği ifşa oldu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dubai'de iftar topu paniği. Garsonlar müşterileri zor sakinleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir restoranda iftar topu patladığı anlardaki panik kameralara yansıdı.

