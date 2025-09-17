Yunan basını: NATO Türkiye’ye halı serdi! Avrupa’nın Türkiye’ye ilgisi Atina’yı kızdırdı

17 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 16:29
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz hafta AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi AB'nin savunma projesine dahil etmeye yönelik mesajlar vermişti. Ancak bu durum Atina'da tepkilere neden oldu. Öyle ki; her fırsatta Türkiye aleyhinde haberler yapan Kathemirini gazetesi, Rutte için, “Türkiye'ye, savunma projesinde halı serdi" başlığını attı.
