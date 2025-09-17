Yunan basını: NATO Türkiye’ye halı serdi! Avrupa’nın Türkiye’ye ilgisi Atina’yı kızdırdı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz hafta AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi AB'nin savunma projesine dahil etmeye yönelik mesajlar vermişti. Ancak bu durum Atina'da tepkilere neden oldu. Öyle ki; her fırsatta Türkiye aleyhinde haberler yapan Kathemirini gazetesi, Rutte için, “Türkiye'ye, savunma projesinde halı serdi" başlığını attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN