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YSK heyeti deprem bölgesine gidiyor

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 09:34
14 Mayıs seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu, heyeti deprem bölgesindeki incelemelerine hafta içinde başlıyor. Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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