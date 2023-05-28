28 Mayıs 2023, Pazar
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YSK Başkanı Ahmet Yener’den flaş açıklamalar
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sistemlerimize şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK'nın geçici sonuçları açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında şu an için herhangi bir problem yoktur." açıklamasında bulundu.