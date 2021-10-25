A Haber ekranlarına konuk olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadelede son durumu açıkladı. Haftalık vakalarda artış olduğunu söyleyen Yiyit, ölüm sayılarının neden hala yüksek olduğunu da duyurdu. Peki yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız?