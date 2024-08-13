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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 10:29
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı
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