Yılmaz: “Enflasyonu düşürerek kalıcı sosyal refahı güçlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya’da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin ekonomi programına ilişkin önemli mesajlar verdi. Dünyada ekonomik büyümenin yavaşladığını, ticaret hacminin gerilediğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin bu süreçte güçlü liderlik ve tecrübeli kadrolarla yol aldığını vurguladı. Orta Vadeli Program kapsamında dört temel hedef belirlediklerini söyleyen Yılmaz, ilk sırada enflasyonu düşürmenin yer aldığını ifade etti. Büyüme ve istihdamın dengeli şekilde sürdürüleceğini, üretim, yatırım ve ihracatın önceliklendirileceğini kaydetti. Kalıcı sosyal refahın ancak sağlam ekonomik zeminle mümkün olacağını belirten Yılmaz, popülist adımların uzun vadede fayda sağlamayacağını söyledi. Son 22 yılda izlenen politikaların devam edeceğini, yeni dönemde daha güçlü sosyal refah adımlarının atılacağını vurguladı. Türkiye’nin enflasyonu kontrol altına alarak ekonomik istikrarı pekiştireceğini dile getirdi. Hedeflerinin halkın yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtti. “Üretim ve yatırımı önceleyen politikalarla kalıcı refahı sağlayacağız” dedi.

